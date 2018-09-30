42 madalyalı 'Kick Boks' kardeşliği

Müsabakalara çıkan kardeşlerden 5'i şu ana kadar 42 madalya kazanırken, 9 yaşındaki en küçük kardeş ise madalya kazanmak için antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Milli sporcu abla ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nün Milli sporcusu kick boksçu Zekiye Zelal Şengür, 5 kardeşini de kendi ilgilendiği spor dalında yetiştiriyor. Şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda 28 madalya kazanan abla Şengür'ün, kardeşlerinden 21 yaşındaki Zeynep 2, 16 yaşındaki Helin 6, 14 yaşındaki Deniz 4 ve 10 yaşındaki Hikmet ise 2 madalya alarak büyük bir başarı gösterdi. 9 yaşındaki Ata ise madalya kazanmak için çıkacağı ilk şampiyonayı bekliyor.

Kick Boks'a lise son sınıfta başladığı anımsatan Zekiye Zelal Şengür, “Dövüş sanatlarına bir merakım vardı. Evimize yakın olan spor salonunu gördüm ve o şekilde spora başladım. Ben başladıktan sonra babamın teşvik etmesiyle kardeşlerim de geldi. Şimdi 6 kardeş, hepimiz beraber bu sporu yapıyoruz. Hepimizden de derece geliyor" dedi.

İlk zamanlarda yaptığı spor nedeniyle komşuların kendisini biraz yadırgadığını aktaran Şengür, "Derece geldikçe herkesin hoşuna gitti. Haberlerini görüyoruz diyorlar. Bizim ve babam için gurur verici. Babam kendimizi korumamız için ilk başlarda çok istiyordu. Benim için hobi olmaktan çıkıp, mesleğe dönüşmeye başlayınca karşı çıkmalar oldu. Sonra derece geldikçe, o da benimle gururlandı" ifadelerini kullandı.

Kardeşlerinin de çok yetenekli olduğunu dile getiren Şengür, "Elazığ'da hepsi birinci. İl dışında da dereceler gelecek inşallah, yavaştan hazırlıyorum onları. Kardeşlerimi, Türkiye şampiyonalarına götürüyorum. Onlarda da inşallah altın madalyalar gelecek” diye konuştu.

Milli takım formasını Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda giyeceğini ve gururlu olduğunu ifade eden Şengür, “7 yıldır bu kampa girmeye çalışıyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil etmek için çalışıyordum. Çok şükür nasip oldu. Kampa salı günü gideceğim, oradan da şampiyonaya. Elimden geleni yapıp bayrağımızı göklere taşımak istiyorum. İnşallah nasip olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Ablası sayesinde spora başladıklarını anlatan 14 yaşındaki Deniz Şengür, “Onun sayesinde sporu öğrendik, maçlara girdik. Birincilikler aldık. Ablamın izinde gitmek istiyoruz. Türkiye birinciliği, sonra da Avrupa birinciliği istiyorum. Benim okullar arası 4 madalyam var” açıklamasında bulundu.

Diğer kardeşleri gibi Kick Boks ile ablası sayesinde tanışan 10 yaşındaki Hikmet Şengür de şu anda il birincisi olduğunu, ileride ise Türkiye şampiyonu olmak istediğini kaydetti.