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10 Temmuz 2018 13:52

4’üncü katta düşen şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da 4’üncü kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

4’üncü katta düşen şahıs hayatını kaybetti

10 Temmuz 2018 13:52


Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki A.U. 4.’üncü kattan aşağı düştü. U.’nun düştüğünü gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, U’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından U.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Bekar olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenilen U.’nun intihar ettiği üzerinde durulduğu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.




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