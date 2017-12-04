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04 Aralık 2017 13:58

5 kadın, Kaymakamlık desteği ile yumurta tavukçuluğuna başladı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kaymakamlık desteği ile 5 kadına bin adet yumurta tavuğu hibe edildi.

5 kadın, Kaymakamlık desteği ile yumurta tavukçuluğuna başladı

04 Aralık 2017 13:58


Kovancılar Kaymakamlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Payamlı ve Ekinözü köyünde ikamet eden 5 kadına toplam bin adet Atak-sırkı yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi. Tamamı hibe olarak verilen tavuklardan yumurtacılık yapacak olan kadınların aile ekonomilerine katkı sunmalarının hedeflendiği bildirildi.


İki köyde 5 kadın girişimciye bin adet yumurta tavuğu hibe ettiklerini belirten ilçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu;" Hibe edilen tavuklarla kadınlarımız yumurtacılık yaparak kendi aile bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak"dedi.


Tavukların dağıtım törenine, ilçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli ve kadınlar katıldı.




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