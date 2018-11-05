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5 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Elazığ’da üretilen 5 milyon sazan yavrusu baraj göllerine bırakıldı.

Elazığ'da üretilen 5 milyon sazan yavrusu baraj göllerine bırakıldı.


Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Keban Su Ürünleri Şubesi Balık Üretim Tesislerinde bu yıl 5 milyon sazan yavrusu üretildi. Üretilen yavru sazanlar bölge müdürlüğü sorumluluk sahasında olan 15 baraj gölüne bırakıldı.


Yapılan açıklamada,"Bölge Müdürlüğümüz Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce 2018 yılı çalışma programı kapsamında sorumluluk alanında bulunan toplam 15 adet baraj göllerine kurumumuz personelleri tarafından 5 milyon sazan yavrusu bırakıldı. Bu yıl için balıklandırma sezonu tamamlanmıştır"denildi.

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