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14 Ağustos 2018 10:59

5 şüpheli uyuşturucuyu gömerken yakalandı

Elazığ’da boş bir araziye uyuşturucu gömerken fark edilip kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

5 şüpheli uyuşturucuyu gömerken yakalandı

14 Ağustos 2018 10:59

Şüphelilerin üzerinden ve kazdıkları çukurda 600 gram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesinde boş bir arazide kazı yapan 5 şüpheli fark edildi. Polislerin dur ihtarına karşılık kaçmaya başlayan 5 şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden ve kazdıkları çukurdan 4 ayrı poşet içerisinde 600 gram toz esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.




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