52 yıllık terzi, günlük 75 parça işten, iş bulamaz hale geldi

Baba mesleğini sürdüren Çimenyer, babası gibi yarım asırdır her gün sabah 7’de iş yerini açarak müşteri bekliyor.

Elazığ’da yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Celal Çimenyer 11 yaşında başladığı baba mesleği olan terziliği 52 yıldır yapıyor. İlkokuldan mezun olunca babasını yalnız bırakmamak için terzilik mesleğine çırak olarak başlayan Çimenyer, babası Ali Çimenyer ile birlikte 28 yıl boyunca her sabah saat 7’de dükkanlarını açtı. Babasının vefatının ardından mesleğine devam eden Çimenyer, babasından gelen alışkanlığını hiçbir zaman bırakmadı ve her sabah saat 7’de dükkanını açmaya devam etti. Elazığ Çarşı Mahallesinde Bakırcılar Sokakta yer alan dükkanında günlük 12 saat çalışan Çimenyer, pantolon, şalvar ceket gibi birçok ürünle birlikte tamirat işleri de yapıyor.

52 yıl önce terzilik mesleğine başladığını belirten 63 yaşındaki Ahmet Celal Çimenyer, "Babam terziydi. İlkokulu 11 yaşında bitirdikten sonra babamla birlikte terzilik mesleğine adım attım. Terzilik mesleğini babamın yanında öğrendim. Babam her sabah saat 7’de dükkanı açıp işe başlardı. Babamı yalnız bırakmamak için 28 yıl kendisiyle beraber çalıştım. Daha sonra babam vefat etti. Babamdan gelen alışkanlıktan dolayı bende her sabah saat 7’de dükkanımı açıp işe başlıyorum" dedi.

"Günlük 75 gömlek dikerken, şimdi bir tane dikemiyor"

Geçmişte işlerinin daha yoğun olduğunu belirten Ahmet Celal Çimenyer, "İşlerimiz çoktu ve çırak arıyorduk. Çırak bulamayınca yalnız çalışıyorduk. Şu anda ise aynı işi bulamıyoruz. Hazır giyim çıkınca terzilik işimiz öldü. İleriki zamanlarda bir sökük dikmek için terzi bulunmayacak. Yarım asırdır bu işte çalışıyorum. Günlük 12 saat çalışarak şalvar, yelek, pantolon dikiyorum, elbise tamiratı yapıyorum. Geçimimi terzilik mesleğinde sağlıyorum. Eskiden mesleğimiz parlaktı. Günde 75 gömlek pijama dikiyordum. Şimdi ise bir tane bulamıyorum. Artık insanlar hazır giyime yöneldi. Şimdi insanlar söküğünü yaptırmayıp yeni elbise alıyor" şeklinde konuştu.