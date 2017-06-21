Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:24

75’lik dilenciden 7 bin lira çıktı

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından yakalanan 75’lik dilencinin üzerinden 7 bin 50 lira çıktı.

75’lik dilenciden 7 bin lira çıktı

21 Haziran 2017 15:24

Dilencinin bir haftada topladığı öğrenilen paraya el konulurken, 109 TL de para cezası yazıldı.


Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında dilencilere yönelik yaptığı operasyonlarına aralıksız devam ederken, dilencilik yapan 75 yaşındaki K.Y.’yi, merkez Hürriyet Caddesi’nde yakaladı. Her yerinden para çıkan dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Detaylı aramada dilencinin üzerinden toplam 7 bin 50 lira nakit para çıktı.


Tunceli’den dilenmek için Elazığ’a geldiğini ve bir haftada paraları topladığını itiraf eden dilenci K.Y.’ye zabıta ekipleri tarafından 109 TL para cezası kesildi. Dilencinin topladığı 7 bin 50 TL’ye ise el konuldu.


Dilencilerle mücadelelerini devam ettiğini belirten Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya, "Ramazan ayında çoğalan dilenci şahıslar, halkın dini ve merhamet duygularını sömürerek para topluyor. Dilencilerle yaptığımız mücadele kapsamında alınan bir şahsın üzerinden 7 bin 50 TL çıktı. Dilencinin parayı bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde topladığını tespit ettik" dedi.


Dilencilikle mücadelede bu görevin sadece kolluk kuvvetlerinin üzerinden yürümemesi gerektiğini ifade eden Karakaya, vatandaşların dilencilerin taleplerini geri çevirerek kendilerine yardımcı olabileceğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!