8. kattan atlamak isteyen şahsı Başkan Yanılmaz ikna etti

Elazığ'da bir binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından ikna edildi. Yüzlerce kişi olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan D. cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın 8. katına çıktı. Şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe keserek emniyet şeridi çekti. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açarak şahsın atlamasına karşı tedbir aldı. Şahıs ikna edilemeyince durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz devreye girdi. Telefonda şahısla görüşen Başkan Yanılmaz, onu yanına davet ederek ikna etti.

Bu sırada yüzlerce kişi, olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayın yaptı.

İntihardan vazgeçen şahıs, polis aracı ile Başkan Yanılmaz'ın yanına götürüldü.