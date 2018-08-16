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16 Ağustos 2018 14:54

8 kilo 700 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada bir aracın kapılarına zulalanmış üzeri kahveye batırılmış 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

8 kilo 700 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

16 Ağustos 2018 14:54

Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada, Bingöl yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği ’Şimşek’ ile arama yapıldı. Yapılan arama sonucu kapı içlerine zulalanmış ve dış yüzeyleri kahve ile kaplanmış vaziyette toplam 20 paket içerisinde 8 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyette ifadesi alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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