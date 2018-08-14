ABD’ye tepki için, Amerikan tıraşını yasakladı

Elazığ’da kuaför Yasin Akbal, Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip gerginliği ile yükselişe geçen dolar sonrasında, ABD’yi protesto etmek amacıyla Amerikan tıraşı yapmama kararı aldı. Akbal, bunun üzerine iş yerinin camlarına ‘Amerikan Tıraşı Yapmıyoruz’ yazısı astı.

Son günlerde Amerika’nın yapmış olduğu baskılardan dolayı Amerikan tıraşı yapmama kararı aldıklarını dile getiren kuaför Yasin Akbal, “ Biz artık Türk tıraşı dediğimiz tıraşlara geri dönüyoruz. Elimizden geldiğince devletimize destek vermek için böyle bir kampanya başlattık. İnşallah halkımızda bu konuda duyarlı olur. Onların doları varsa bizim de Allah’ımız var. Bizimde böyle bir katkımız olsun istedik. Elimizden geldiğince yaptığımıza inanıyoruz. Bu zor günleri atlatacağız. Ülke olarak zorlu süreçten çıkacağız” dedi.

Çalışanlar olarak kampanyaya destek verdiklerini aktaran kuaför Erkan Bozkurt, “Kuaför olarak elimizden gelen bu. Daha iyisini yapmak isterdik. Amerikan tıraşı ülkemizde 30 yıldır olan bir tıraş. Bu son zamanlardaki ekonomik savaştan dolayı, biz artık Amerikan tıraşını yapmıyoruz. Protesto ediyoruz. Umut ediyoruz ki iyi olacak” diye konuştu.