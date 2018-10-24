Acı ölüm, genç hemşir, dedesinin evinde cam kenarında vuruldu

Elazığ'da hemşireliği kazanan ve yarın işe başlayacak olan genç, ziyarete gittiği dedesinin evine açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında bir evde meydana geldi. İddiaya göre, dedesini ziyarete giden İsmail Yıldırım (23), pencere kenarında bulunduğu sırada eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 10 el ateş açıldı. Açılan ateşle Yıldırım vuruldu. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yıldırım'ın, Fırat Üniversitesi Hastanesinde hemşireliği kazandığı ve yarın göreve başlayacağı öğrenildi. Genç hemşirin cenazesi göreve başlayacağı hastanenin morguna getirilerek otopsiye alındı.

Olayın üzüntüsünü yaşayan Yıldırım'ın yakınları morg önüne toplandı.