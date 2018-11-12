AFAD, öğrencileri bilgilendirdi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler, kendilerini ziyaret eden öğrencilere eğitim verip, çadır kurmayı öğretti.

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü nedeniyle Kaya Karakaya Fen Lisesi Sivil Savunma Kulübü AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ekipler tarafından öğrencilere afet eğitimi verildikten sonra araç-gereç ve ekipman tanıtımı yapıldı. Teorik eğitim alan öğrenciler, AFAD'ın lojistik deposunu gezmelerinin ardından çadır kurmayı öğrendi.

Öğrencilerin, AFAD'ı yerinde görüp, tanımak ve afet eğitimi almak istediklerini belirten İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, “ Bugün gençlere kurumumuzda kısa bir afet bilinci eğitimi verdikten sonra ilgili araç-gereç ve ekipman tanıtımını yaptık. Oradan da AFAD'ın lojistik deposunda yardım malzemelerinin tanıtımını yaptık. Arkasından da gençlerle birlikte sadece kamplarda temenni ettiğimiz çadır kurma etkinliği gerçekleştirdi. Çünkü hayatlarının herhangi bir aşamasında çadır kurmaya ihtiyaç duyabilirler. En azından AFAD'ın kendilerine verdikleri çadırları, yetkililer kendilerine ulaşıncaya kadar aileleriyle birlikte kurabilecek bir kazanım elde etsinler istedik” dedi.

Okulun sivil savunma kulübü olarak her türlü doğal ve yapay afetlere karşı eğitim almak için AFAD İL Koordinasyon Merkezine gezi düzenlediklerini dile getiren öğrencilerden Muhammet Tuğra Pıhtılı ise, afet sonrasında yapılması gereken konularla ilgili eğitimler aldıklarını aktardı.

Öğrencilerden Mehmet Batuhan Çok ise, "Sivil savunma kulübü olarak, 12 Kasım afet haftasından dolayı buraya bir gezi düzenlemek istedik. Öncelikle afet il merkezinde teorik bir eğitim alarak afet durumlarında, öncesinde ve sonrasında nelere yapmamız gerektiğini, ne gibi durumların olduğunu ve ne gibi ihtimallerle karşılaşabileceğimizi öğrendik.Daha sonra buraya gelerek pratik bir eğitimden geçirildik. Kısaca bir çadır nasıl kurulabileceğini , buradaki lojistiğin, sevkiyatın nasıl sağlandığını ve diğer bölgelerdeki afet müdürlükleri ile nasıl bir koordine halinde çalıştıkları konusunda bilgilendirildik"ifadelerini kullandı.