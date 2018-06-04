Afganlı 2 şüpheli beline sardığı esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Bingöl yolu Gülüşkür mevkiinde çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, Tatvan-İstanbul arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği ‘Duman’ ile arama yaptı. Duman, otobüste bulunan Afganistan uyruklu A.H. ve H.K.’ya tepki verdi. Bunun üzerine yapılan aramada 2 şüphelinin beline sarılı halde toplam 5 kilo 650 gram reçine esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.H ve H.K., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.