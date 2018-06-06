AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Ağar, Başkan Suat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Fabrikaları gezen Ağar, işletme yöneticileri ve çalışanlarla bir araya geldi.

Bugün Organize Sanayi Bölgesini gezdiklerini ifade eden Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar," Benim için çok keyifli bir gezi oldu. Çünkü iş alanlarını dolaşıyorum. Açıkçası gurur duydum. Gezdiğim fabrikalarda çok önemli istihdamlar sağlanıyor. Bizim Elazığ’daki amacımız istihdam. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi benim özellikle siyasete girmemdeki en önemli etkenlerden biridir. Cumhurbaşkanımızın 16 senelik yapmış olduğu altyapı, yatırımların hazırlığı bu hükümet sistemiyle beraber meyvelerini en hızlı şekilde verecektir. Ben de bu sisteme katkım olsun diye aday oldum"dedi.

Kendisinin tek bir gündemi olduğunu aktaran Ağar;"O da Elazığ. Elazığ için çalışmaya geldim. İnşallah 2. Organize sanayi bölgesini de hızlı bir şekilde doldurmak için elimizden geleni yapacağım”diye konuştu.