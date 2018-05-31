Bu sistemle beraber Türkiye’deki vesayet ortamı ve bürokrasi ağırlığı kalkmış olacak” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve sanatkarlar odaları ile Gazi, İstasyon Caddeleri ve Çarşı Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerde Ağar, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakı ve AK Parti için vatandaşlardan destek istedi. Ağar, Başbakan Binali Yıldırım’ın 1 Haziran 2018 Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenleyeceği mitinge de herkesi davet etti.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Adayı Ağar;"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için önemli bir sistemdir. Bu sistemle beraber Türkiye’deki vesayet ortamı ve bürokrasi ağırlığı kalkmış olacak. Buna uyanan şer ittifakları ve yabancı güçler bunu engellemek için seçim ortamının her türlü huzursuzlukla geçmesi için ellerinden geleni yapacaktır. Dileğim huzurlu bir seçim ortamından geçmemiz ve partimizin bu seçimden başarılı çıkmasıdır. Çünkü bu sistemi biz getirdik. Bu sistemi getiren usta elin yönetiminde yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bütün hemşehrilerimin desteklerini rica ediyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden beri Elazığ zaten Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. Bu seçimde de farklısı olmayacağına eminim”ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza bütün herkesin desteğini rica ediyorum"

24 Haziran seçimlerinin en büyük avantajının esnaflara ve ticari faaliyet gösterenlere olacağını vurgulayan Ağar, “Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız 16 senelik iktidarı boyunca icraatlarda Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılasının yukarı çıkmasında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Fakat buna rağmen birtakım gecikmelerden dolayı bu sistemin ülkemiz için daha hayırlı olacağına inanmıştır. Bende buna inanıyorum. Çünkü ben de farklı ülkelerle iş yapıyorum. Parlamenter sistemin doğrulukları vardı ama günümüz ekonomisinde işleri çok yavaşlatan birtakım bürokratik engellerle karşılaşılıyordu. Sorunların hızlı çözüme kavuşabilmesi için bu sisteme hepimizin destek vermesi gerekmektedir. Bunu da getiren ustamız, bu işlerin erbabı Cumhurbaşkanımıza bütün herkesin desteğini rica ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili seçilmesi halinde Elazığ’a farklı hizmetler getireceğini aktaran Ağar, “Dedemden babama, babamdan bana gelen emaneti kutsal bir şekilde taşıyacağıma söz veriyorum. İleriki zamanlarda da bunların meyvelerini hepberaber toplayacağımızı göreceğiz”şeklinde dile getirdi.