Ağar,"Ankara’da Elazığ’ın ağırlığını tekrar hissettirelim"

Sizin desteğinizle beraber gidelim. Ankara’da Elazığ’ın ağırlığını tekrar hissettirelim” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, İl Teşkilatının düzenlendiği bayramlaşma programının ardından Keban ve Baskil ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların bayramını kutlayan Ağar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin birçok yönden Türkiye’ye fayda sağlayacağını söyledi.

Sistemin en önemli avantajlarından birinin kalkınma hamlesi olacağına dikkat çeken Milletvekili adayı Ağar: “Türkiye 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi. Cumhurbaşkanımızın 16 senelik yapmış olduğu altyapı hizmetlerinin tek bir şekilde taçlandırılması için bürokrasi sisteminin ortadan kaldırılıp sizlere daha iyi hizmet gelebilmesi için kurgulanmış bir sistemdir. Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde dış güçlere karşı birlikte kalabilmesi için kurgulanmış bir sistemdir. Benim açımdan da yatırım ve kalkınma atağının sizlere ulaşabilmesi için kurgulanmış bir sistemdir"diye konuştu.

Elazığ’ın kalkınma atağında trene ilk atlayan illerden biri olması gerektiğini aktaran Ağar," Bu sebepten dolayı biz 5 vekil gitmek istiyorum. Siyaset sonuç alma sanatıdır. Biz sonucumuzu güçlü alırsak yapacağımız hizmetlerin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Sizlerden ricam bizi 5 kişi yollayın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemde kuvvetli iller kuvvetli sayıyla vekille giden iller farkını ortaya koyacaktır. Bu sistem o hizmet için geliyor. Bizim orada elimiz güçlü olsun. Hangi kapıyı açmamız gerekirse oyumuzla beraber gideyim. Sizin desteğinizle beraber gidelim. Ankara’da Elazığ’ın ağırlığını tekrar hissettirelim. Tekrar siyasette öne geçelim. Bütün organize sanayiler, cazibe teşvik merkezlerinin altyapıları tamamlandı. Ama buraya bizim yatırımcı çekebilmemiz için önemli olan şey istikrar ve güvendir. Ve önde olan şehir imajıdır. Bizim bir amacımız var Elazığ’a hizmet edebilmek"ifadelerini kullandı.