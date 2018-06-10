Ağar,"Ben lafı eğip, bükmem hedeflerim var"

Benim hedeflerim var. Benim tek amacım, hayalim olan yatırım ve kalkınma atağını başlatmak. Onun için beni meclise güçlü yollayın"dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, merkez 1. Harput Caddesinde esnafları ziyaret edip, Belediye Başkanları Derneğine gitti.Geçmiş dönemlerde Elazığ’a hizmet eden belediye başkanları ile kenti daha ileri noktalara taşımak için fikir alışverişinde bulunan Ağar, ardından taksi durağına uğradı. Mollakendi ve Elazığ Dernekler Federasyonu tarafından Ahmet Aytar Meydanı’nda verilen iftar davetine de katılan Ağar son olarak Akpınar Mahallesi’ni ziyaret etti.

AK Parti iktidarıyla 16 yılda Türkiye’nin hayal edilemeyecek bir noktaya geldiğini belirten Milletvekili Adayı Ağar," Eskiden bizim bulunduğumuz coğrafyada bulunduğumuz konum itibariyle, geçiş yollarında olmamız sebebiyle maalesef kontrol edilen bir konumdaydık. Halbuki bizim en büyük özelliğimiz özgür olabilmemiz. Kimseye bağımlı kalamamamız. Bizim bütün derdimiz buydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bizim hayatlarımızı garanti altığına alacağı konu, kararların hızlı bir şekilde verilebileceği vesayet ortamının tamamen ortadan kalkmış olduğu, kimseye bağımlı kalmadan yaşayabileceğimiz, kimsenin buyruğu altına girmememizin garantisini sağlayacak olan sistemdir. Ben şer ittifakları, dış güçler laflarını kullanmayı pek sevmem. Ama ortada da bir gerçek var. Hakikaten ülkemiz üzerinde oynanan, bu ülkenin etrafındaki ülkelere oynanan oyunların hepimiz farkındayız. İnsanlar evlerinden oldu, aşlarından oldu. Bizler öyle ülkeler değiliz. Bizler kolayca bölünecek insanlar değiliz. Bizi bölmeye çalışmak başka ülkeleri bölmeye benzemez. Ama bunun sağlanması için de güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet yapısının var olması gerek. Benim sizden ricam bizlere güvenin"diye konuştu.

"Sistemin en büyük özelliği, bizi bir tutacak olmasıdır"

Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin korunması, en önemlisi huzurlu olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemine değinen Ağar," Etrafımızda bu sistemle yürütülen ülkeler ekonomik atılımlarını çok daha önceden yapmışlardı. Bazı ülkelerin doğal kaynaklar var ama bu kaynakların hepsinin ülkemizde olduğunu biz de biliyoruz. 5 sene sonra bu doğal kaynakları kullanmaya başlayacağımızı herkes biliyor. Bu sebepten dolayı bizim bağımsız kalmamız gerek. Birlik olmamız gerek, kardeşçe yaşamamız gerek. Bu sistemin en büyük özelliği, bizi bir tutacak olmasıdır. Bu yüzden sizden rica ediyorum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne desteğinizi verin. Ankara ile olan bağı sağlam kurmamıza yardımcı olun. Önemli olan iktidardan uzak kalmamaktır. 5 milletvekili ile beraber Ankara’ya gitmemiz bizim için çok önemlidir. Milletvekili Elazığ ile Ankara arasında bir kablodur. Bu kablonun üstünde farklı renkler olabilir. Ama şuna inanının hepsi değerli arkadaşlardır. Ben kendime açıkçası çok güveniyorum. Ben size çok hizmet edeceğim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu sistemin en büyük faydası olan kalkınma atağı Türkiye’nin başına gelmiş en doğru hareket olacaktır"ifadelerini kullandı.

"Ben lafı eğip, bükmem, hedeflerim var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti kadrolarıyla 16 senedir Türkiye’yi nereden nereye getirdiğinin belli olduğuna da değine Ağar,"İşini bilen kadrolar vardı. Profesyonelleşmiş kadrolar vardı. Buna ufak tefek eklemelerle bizleri de ekledi. Beni de buradan Ankara’ya güçlü bir şekilde yollarsanız, yürüyüşümüzü güçlü bir şekilde yaparsak, 5 milletvekiliyle beraber gidersek ben orada bir fark oluşturacağıma eminim. Sizlerin adına orada bambaşka işler yapacağıma eminim. Ulusal siyasette var olacağımıza eminim. Bizler bu bölgede bir umut olma için var oluyoruz. Bölgenin lideri sizlerin oyu ile, sizlerin desteği ile Elazığ olsun. Benim amacım bu. Elazığlıların tekrar siyasette, bürokraside öne çıkması için neler yapılması gerektiğini biliyorum. Senelerce babamızın çıraklığını yaptık. Onu izleyerek gördük. Müsaade ederseniz biz de Ankara’ya güçlü gidersek çok ciddi işler yapacağıma inanıyorum. Devlete yönelik, istihdama yönelik neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Türkiye’nin yeni kalkınma atağına geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bize 16 sene verdiğiniz desteği bu seçimde de esirgemeyelim. Yapacağımız çok iş var. Elazığ altyapı olarak tamamlanmış ama istihdam olarak ciddi bir açık var. Kahvehanelerimiz gençlerimizle dolu. Gençlerimizi farklı alanlara yönlendirebilirim. Ciddi istihdam kapıları açabilirim. Yatırım güvene gelir. Biz bunu Asya piyasalarında sağlamış durumdayız. Kendi memleketimiz için sağlayamamak gibi bir şey düşünülemez. Bana inanıyorsanız eğer benim güçlü gitmemi sağlayın. Ben lafı eğip, bükmem. Benim hedeflerim var. Benim tek bir amacım var, Elazığ’a 10 sene sonra da gelirsem, emekli olup 15 sene sonra da gelirsem aynı babam gibi sokakta dolaşmak istiyorum. Benim memleketim için hayalim olan yatırım ve kalkınma atağını başlatmam için beni lütfen oraya güçlü yollayın”diyerek sözlerini tamamladı.