Huzur ortamı demek güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü bir Türkiye’nin var olması için güçlü hükümetin, güçlü meclisin olması gerekiyor. 16 senedir vermiş olduğunuz emeklerin, oyların karşılığı inanın ki bu seçimle beraber bizlere dönecektir. Buna inanmasam zaten aday olmazdım” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında Şehit İlhanlar Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti’ye destek istedi. Daha sonra Cip Mesire Alanına geçen Ağar, burada Kuzova köylerinin sakinleriyle bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Ağar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini aktardı. Daha sonra merkeze bağlı Kuyulu ve Tadım köylerine de giden Ağar, yöre sakinleri ile bir araya gelip onları dinledi.Ağar, günü STK temsilcilerinin katıldığı toplantıyla tamamladı.

"Huzur ortamı demek güçlü bir Türkiye demektir"

Güçlü bir Türkiye’nin var olması için güçlü hükümet ve meclisin olması gerektiğine dikkat çeken Ağar,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerekli ve geç kalmış bir adımdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 16 sene boyunca Türkiye için elinden gelen bütün altyapı hazırlıklarını tamamlamıştır. Fakat gel gör ki gerek vesayet ortamı gerekse bürokrasi birçok yatırımın önünü tıkamıştı. Bizlerin 16 yıllık iktidarda kendimize, şahsımıza, vatandaşlar olarak ihtiyacımız olan altyapının tamamlanmasından sonra gerekli kalkınma atağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber olacak. Bizlere güvenmenizi rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bütün sulama projelerinin sonu gelecektir. Bizlerin son hamlesi olan 11 Milyon Liralık yatırım sözünü Başbakandan aldık. Hızla bunu bitireceğiz ve sulama sistemini hızla sizlerin hizmetine açacağız. Yatırım demek huzur ortamı demektir. Huzur ortamı demek güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü bir Türkiye’nin var olması için güçlü hükümetin, güçlü meclisin olması gerekiyor. 16 senedir vermiş olduğunuz emeklerin, vermiş olduğunuz oyların karşılığı inanın ki bu seçimle beraber bizlere dönecektir. Buna inanmasam zaten aday olmazdım"dedi.

"Kimsenin karışamadığı bir Türkiye Var"

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Ağar,"Aslan gibi bir Türkiye var ortada. Edilen değil, eden bir Türkiye var. Kimsenin karışamadığı bir Türkiye var. Kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye var. Ben sizlere sözüm olan kalkınma atağını Elazığ’da başlatmak için geldim. Bunun için 16 senelik verdiğimiz emeğin karşılığını şimdi alacağız. Milletvekili demek Ankara ile Elazığ arasına çekilen bir kablodur. Bu kabloda farklı renkler olabilir. Biliyorum ki bana güveniyorsunuz. Biliyorum ki aramızdaki bağı kurduk. Hepimizin derdi benim derdimdir. Hepiniz bana emanetsiniz. Ben kendimi 24 Haziran’da size emanet ediyorum. Sizde 25 Haziran gününden sonra bana emanet olacaksınız. Etrafımızdaki ülkelerin halini görüyorsunuz. Onların problemlerini yaşamamamız gerek. İşlerini kaybettiler, aşlarını kaybettiler. Evlerini kaybettiler. Zor günler yaşıyorlar. Bizim bu birliğimizi korumamız için, kararlarımızı hızlı verebilmemiz için içeride dışarıda cumhurbaşkanımızı destekleyebilmemiz için sizlerden rica ediyorum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini destekleyin. Başka laflara inanmayın”diye konuştu.