Ağar,"Hizmet edip, dik bir alınla dolaşmak istiyorum"

Buraya gelip, hizmet edip dik bir alınla her zaman sizin yanınızda dolaşabilmek istiyorum. Ona yüzüm olsun” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında Hilalkent Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Ağar, vatandaşlarla sohbet edip, çay içti. Ağar, ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hastaları ziyaret edip, onları dinledi.

Elazığlı olmanın bir şeref olduğunu vurgulayan Milletvekili Adayı Ağar;"Elazığlı olmak dedemden babama, babamdan bana kadar bir şereftir. Biz 40 senedir İstanbul’da Elazığlıyız diye dik yürüyoruz. Ben bunların vefa borcunu ödemek için genç yaşımda size hizmet için geldim. Allah’ın izni ile sizin oylarınızdan önce rızanıza talibim. Beni güçlü bir şekilde Ankara’ya yollamanızı rica ediyorum. Benim tek bir derdim var. Buraya gelip, hizmet edip dik bir alınla her zaman sizin yanınızda dolaşabilmek istiyorum. Ona yüzüm olsun. Allah bunu bana bahşetsin”ifadelerini kullandı.

"Benim hedefim büyük"

24 Haziran seçimlerinde güçlü bir şekilde Meclis’e gitmesi halinde Elazığ’a önemli hizmetler yapacaklarını dile getiren Ağar, Benim işim Elazığ. Ben Elazığ’ı kalkındırmak için geldim. Ben sizin için geldim. Ben başka bir adamım. Bana müsaade edin. Ben vakti geldiği zaman bunları size ispatlarım. Türkiye 16 senede büyük altyapı projeleriyle bu illeri kalkındırdı. Benim uzmanlaşmış alanım sanayi ve ticarettir. Ben tamamen bunu size yansıtacağım. Ben işe yönelik atılımlar yapacağım. Bana biraz müsaade edin. Bu işler beş günde, on günde olmaz. Bunların master planlarının toparlanması 6-8 ayı bulur. Finans dönemi vardır. Ama başladığım her işi en kısa zamanda medya aracılığıyla sizlere anlatmaya başlayacağım. Eminim hepiniz bundan mutlu olacaksınız. Benim hedefim büyük. Ben buradan bir yürüyüş başlatmak istiyorum”diyerek sözlerini tamamladı.