Ağar;"Türkiye ciddi bir ivme kaydetmiştir"

Bunun da nedeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye artık kontrol edilebilir bir ülke konumundan tamamen sıyrılmıştır. Masaya kendi şartlarıyla oturan hatta kendisi için değil çevremizdeki komşu ülkelerin bile hamisi durumuna gelmiştir"dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında Olgunlar, Sürsürü, Ataşehir, Cumhuriyet, Abdullahpaşa, Çaydaçıra ve Mustafapaşa Mahalleleri ile Hastane Caddesi ve Namık Çiftçi Caddesinde ziyaretlerde bulundu. Yoğun ilgi ile karşılanan Milletvekili Adayı Ağar, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ağar, partisinin seçim koordinasyon merkezlerinin açılış programı ve sevgi yürüyüşüne katıldı.

Türkiye’nin çok kritik bir seçim sürecinden geçtiğini aktaran Ağar," Seçim sürecinin iki anlamı var. Bir tanesi gerçekten ülkemizde oynanan oyunların hepimiz farkındayız. Ekonomik olarak ciddi bir kur baskısı altındayız. Bu hakikaten hiç hak etmediğimiz bir baskıdır. Bunun gerçekliği yoktur. Tüm dünya ve Avrupa’da birçok ülkeler kendi bölgemizde lider ülke olduğumuzdan dolayı Cumhurbaşkanımızın önderliğinden hepsi rahatsızdır. Son Birleşmiş Milletler kararlarında ABD’yi dize getirmiş bir ülkeyiz. Bu önemli bir şeydir. Bölgede mazlumların lideri herkesin güveneceği, özü sözü bir lider konumunda olmak, senelerdir Türkiye’de GSMH’nın nereden nereye geldiğini biliyoruz. Bürokrasi ve ağır vesayet sistemine rağmen 16 senede Türkiye ciddi bir ivme kaydetmiştir. Bunun da nedeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye artık kontrol edilebilir bir ülke konumundan tamamen sıyrılmıştır. Masaya kendi şartlarıyla oturan hatta kendisi için değil çevremizdeki komşu ülkelerin bile hamisi durumuna gelmiştir. Sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olduğu için değil, kendi topraklarımızı koruyabilmemiz için sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Müttefiklerimiz bize son 5 senedir bir mermi bile satmıyor. Kendi roketlerimiz, silahlı silahsız insansız hava araçlarımız var. Türkiye’nin geldiği nokta budur. Türkiye kendisini savunabilen bir noktaya gelmiştir. Bu önemli bir göstergedir"diye konuştu.

"Böyle bir siyaset anlayışı olamaz"

İttifaka içeriden ve dışarıdan 5 benzemez dediğini belirten Ağar;" Hiçbir fikri temeli olmayan, hiçbir siyasi birlikteliği imkansız insanların beraber karşımızda kurduğu bir ittifak gücü vardır. Bunun tek bir sebebi vardır, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin başından indirmektir. Böyle bir siyaset olamaz, böyle bir siyaset anlayışı olamaz. Buna zaten benim hemşehrilerim prim vermez. Biz Elazığlıyız, biz zeki insanlarız. Bu sebepten dolayı seçimin birinci önemli önceliği budur. Bundan dolayı liderimize sahip çıkalım. Partimize sahip çıkalım. Gereksiz boş laflara kanmayalım. Türkiye 16 senede gerçekten çok büyük aşamalar kaydetmiştir. Fakat bunun en büyük sıkıntısı bürokrasidir. Ben bürokrat düşmanı olduğum için söylemiyorum. Fakat parlamenter sistemindeki bürokrasi ağırlığı hakikaten birçok yatırımın önünü kesmektedir. Yatırımcı, özellikle yabancı yatırımcı güvene, huzura, istikrara ve güçlü iktidara gelir. Bu seçimde Allah’ın izni ile AK Parti bir kere daha güçlü çıktığı zaman, yeni sistem sayesinde çok hızlı kararlar alabilir"ifadelerini kullandı.

"Tespitlerimizi yaptık, bana güvenin"

16 senelik ak kadroların özel sektörün Elazığ’a gelmesi için gerek teşvik yatırımları gerekse altyapı hazırlıkları, tren hatları, kara yolları bununla ilgili bütün çalışmaların bittiğinin altını çizen Ağar;"Bundan dolayı da özel sektöre Elazığımız’da 6. Bölge teşvik kanunları itibariyle tamamen hazırdır.Bu bizim gibi işini bilen insanlarla buraya geldikten sonra hızlı bir şekilde burada açılacak yatırım faaliyetleriyle işsizliğimiz çok kısa sürede son bulacaktır. Bugün geldiğimiz noktada gerek ülkemizin birliği açısından gerekse Cumhurbaşkanlığı sisteminin kazandırmış olduğu hız bakımından Elazığ’ın en büyük ihtiyacı olan istihdam açığı bakamından yapılabilecek çok şey olduğuna inandığım için aday oldum. Babam da benim gibi aday olmuş gibi, bu yaşında geldi sokak sokak, cadde cadde çalışıyoruz. Çünkü insanların kafası karışmasın. Biz hepimiz kardeşiz. Bazı şeylere kızmış olabiliriz. Bazı kurumlara da kırılmış olabiliriz. Ama Elazığ’ın iktidardan uzak kalmaması gereken önemli bir ildir. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde bir kalkınma atağına geçeceği sırada bütün ülkeler, şehirler yanımızdan jet hızıyla geçerken biz bu saflığı göstermeyelim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sizden ricam var. Bana bir dönem emanet oy verin. Eğer dediklerimi yapamazsam zaten ikinci dönem gelip sizden oy isteyecek yüzüm olmaz. Ben Elazığ’ı doğunun elması yapacağım. İncisi bile demiyorum, doğunun pırlantası yapacağım. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben herhangi bir yatırımın nasıl yapılacağını da biliyorum. Ben de buraya bir yatırım getireceğim. Ben özel sektörde var olmuş bir işadamıyım. O yüzden siz bana güvenin. Geldiğimiz günden beri tespitlerimizi yaptık”diyerek sözlerini tamamladı.