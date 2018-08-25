Ağın leblebisine talep çoğaldı, üretim yüzde 300 arttı

İlçede doğal yöntemlerle yetiştirilen tüylü nohutların tarladan toplanmasıyla evlerin önünde kurulan ocaklarda üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi, büyük talep görüyor. Geçtiğimiz seneye kadar yıllık 100 ton üretilen leblebi, talebi karşılamak için bu sene 300 tona çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl tescillenen Ağın leblebisinin yılın her ayı üretilebilmesi için kaymakamlık tarafından projeler hazırlanarak hayata geçirildi.

Ağın leblebisinin şimdiye kadar 100 ton üretildiğini belirten ilçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, bu sene üretimi 300 tona çıkardıklarını, talebin çok olduğunu ve hepsini sattıklarını aktardı.

Elazığ’ın ikinci tescilli ürünü

Kaymakamlık olarak potansiyeli arttırmak için çok ciddi projeler yaptıklarını söyleyen Kaymakam Özadalı, "Tohum ıslah projemiz var. Nohut küçülüyordu ve en iyi tohumu seçip çiftçilere veriyoruz. Her sene o tohumu geri alıyoruz. Bu şekilde yöresel lezzetlerimizi de ortaya çıkarıp, paketleyip dünyaya sunacağız. Ağın leblebisi Elazığ’ın 2’nci tescilli ürünü oldu. Aralık ayında resmi gazetede ilan edildi ve tescil edildi. Ağın leblebisini şu anki haliyle, evlerde kumun içinde kızartılıp, paketlenip, çok amatör ama geleneksel bir şekilde yapılmaktadır. Onun korunması için çaba sarf ediyoruz. Yurt dışına çok gönderiyorlar. Yurt dışında yaşayan Elazığlılar, Malatyalılar, Erzincanlılar ve Sivaslılar, üretim yapan vatandaşlarımızı arayıp siparişler veriyor. Biz yetişemiyoruz. Geçen sene 100 ton üretiliyordu ve hepsi bitiyordu. Yılın 3-4 ayı özellikle yazın sonlarına doğru biz leblebi bulmakta zorlanıyorduk. Biz bunu aşmak için yılın 4 mevsiminde üretilebilir hale getirmek için projeler yaptık bunları sunduk. Projelerin bir kısmı geçti ve onlara devam ediyoruz. Yani Ağın’da leblebi kışın da üretilebilir bir ürün oluyor" dedi.

200 derece sıcakta kavruluyor

Leblebinin Ağın ilçesine özgü olduğunu dile getiren üretici Mehmet Ekici, "Bu bölgede yetişen tüylü nohuttan yapılır. İlçemizin Bademli köyünden çıkarılan kumda kavrulur. Nohutlar elemeden geçer. Leblebilik olan bölümü ayrıldıktan sonra içinde leblebisi olmayan, taş, toprak, çal dediğimiz yabancı nohutlar ayıklanır. Ondan sonra ölçüm kısmına geçer. Ölçümden sonra haşlama tencerelerine alırız. Yarım haşlama dediğimiz şekilde haşlanır. O haşlama bölümünde meşe külünden durutulmuş su kullanırız. Gevrek olması, kabuğunun verilmesi ve ayrı bir lezzet katması leblebinin en önemli kısmı orasıdır. Oradan süzülen nohutlar kavrulma bölümün geçer. Bademli köyünden alınan kumda, 200 derecelik sıcaklıkta nar kıvamına gelinceye kadar kavrulur. Kavrulan leblebimiz soğuduktan sonra kabuğunun ayrılma bölümüne geçer. Kabuğundan ayrılan leblebiler yeniden eleme kısmına alınır. Kırığı ve döküğü ayıklandıktan sonra paketlenir" bilgisini verdi.

Satışta hiçbir sıkıntı çekmediklerini vurgulayan Ekici, "Bugün yaptığımız leblebi hemen hemen aynı gün tüketiliyor. Yaz mevsiminde ilçede gurbetçi çoktur. Gelen bu kesimle hediyelik olarak dışarıya, bol miktarda leblebi gider. Ağın’dan, Avrupa’ya kadar hediyelik leblebiler gider. 40 yıla yakındır, ailece bu işle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.