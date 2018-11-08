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Aile hekimlerine "Kronik Hastalıkları izlemi" eğitimi

Elazığ’da aile hekimlerine “Kronik Hastalıklar izlemi" eğitimi verilmeye başlandı.

Elazığ'da aile hekimlerine “Kronik Hastalıklar izlemi" eğitimi verilmeye başlandı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik “Kronik Hastalıklar İzlemi" ile ilgili 5 gün serecek eğitim programı düzenlendi.Aile hekimlerine verilen eğitime, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar, Kronik Durumlar ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Birim sorumlusu Dr. Birsen Ademoğlu katıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yapılan eğitim programında, kronik hastalıklar, risk faktörlerinin önemi ve izlemi süreci hipertansiyon tanımı ve epidemiyolojisi, kan basıncı ölçümü ve değerlendirmesi, hipertansiyonda anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri, erişkin hipertansif hastalarda tedavi ve algoritması, özel hasta gruplarında hipertansiyon hedefleri ve tedavi, kardiyovasküler hastalıklar, risk faktörleri ve modelleri konusunda sunumlar yapılacağı aktarıldı.


Eğitimde, kronik hastalıklar ve risk faktörlerine yönelik önleme, kontrol programlarının faaliyetleri ile toplumun bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda farkındalığı arttırılmasının bireylerin sağlıklı yaşam kültürünü benimsemelerinin hedeflendiği bildirildi.

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