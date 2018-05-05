AK Parti’de temayül yoklaması

Elazığ’daki temayülde 70 milletvekili aday adayının ismi yer aldı.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı koordinesinde yapılan temayül yoklaması 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Temayül yoklaması için partililer 13 sandıkta oy kullandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Genel Merkez MKYK üyesi Levent Gök temayül yoklamasında görev aldı.

24 Haziran milletvekilliği için 3 il hariç tüm Türkiye’de temayül yoklaması yapıldığını aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, "AK Parti geleneksel hale gelmiş tüm kuralları ve kurullarıyla işleyen Türkiye’deki ender ve tek partidir. Teşkilat için temayül yoklamaları ve bu adaylık süreçlerinin işletilmesi Türkiye’de örnek teşkil etmektedir. Tüm teşkilat mensuplarımız illerini temsil etmesine inandığı, güvendiği, desteklediği kişilere oy vermek suretiyle bu yoklamamızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bugün güzel bir temayül yoklaması gerçekleştireceklerini belirten Temayül Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, "24 Hazirana doğru giderken bunun ilk ayağı olan milletvekili aday adaylarımızı kendi illerinde temayül yoklamasına girmelerini sağlamaktı. Bugün bunun için buradayız. Hangi ilçede oy kullanılırsa kullanılsın hepsini bir araya toplayıp bir çuvala koyacağız. Hangi ilçenin kime, nerede, nasıl oy verdiği belli olmayacak. Hepsi tek bir çuvalın içerisine girecek. Bu yönden dolayı rahat olun. 13 tane sandık var. 13 tane sandıktan çıkacak oyların hepsi tekbir çuvala girecek. Biz de bilmeyeceğiz. Sayımı biz yapmıyoruz genel merkez yapacak. Çuvalı mühürleyip buradan götüreceğiz. Genel merkezde sayımlar yapılacak. Genel merkezimiz kendi takdirlerini kullanarak Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın inisiyatifiyle listeler 21 Mayısta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti Elazığ milletvekilliği aday adaylığı için 75 kişinin müracaat ettiği, 1 kişinin kabul edilmediği, 4’ünün ise mevcut milletvekili olduğu için temayülde 70 aday adayının yer aldığı belirtildi.