AK Partili Ağar: “Çalışmalarımız çok iyi gidiyor”

24 Haziran gecesi de sonucunu hep beraber sandıkta göreceğiz” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’ın vefat eden ağabeyi Hacı Mehmet Dumandağ’ın cenaze törenine katılan Ağar ardından, Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Yoğun ilgi ve teveccühle karşılanan Ağar, vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim ziyaretlerinde gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren AK Pari Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, “Hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldı. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Biz de vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. İsteklerini alıyoruz. Hatırlarını soruyoruz. Allah’ın izniyle seçim çalışmalarımız çok iyi gidiyor. 24 Haziran gecesi de sonucunu hep beraber sandıkta göreceğiz” dedi.