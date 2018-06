AK Partili Ağar, seçim çalışmalarını sürdürüyor

İş sektöründe veya aile hayatında kadınların elinin değmediği bir hayatı düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Memur Sen Elazığ İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ardından Rüstempaşa ve Sarayatik Mahallesinde verdiği iftar daveti ile KADEM’in her yıl geleneksel olarak kadınlara yönelik düzenlediği programına katıldı. Burada kadınlarla bir araya gelen ve sohbet eden Ağar, kadınların önemine değindi.

Kadınların her alanda daha çok yer alması gerektiğini ifade eden Ağar; “Kadın düşüncelerine sahip olabilmek çok önemli bir şeydir. Anne demek çok önemli bir olgu. Ben bunu kendi hayatımda yaşıyorum. Bildiğiniz üzere kısa zaman önce eşimi kaybettim. İşlerim dolayısıyla eve çok fazla girip çıkamıyordum. Fakat ondan sonra gördüm ki bir annenin bir evlat hayatındaki önemi çok fazlaymış. Allah rahmet eylesin. Allah O’ndan razı olsun. Bana harika bir evlat yetiştirmiş. Çok anlayışlı bir çocuk. Demek ki bunda en büyük pay annesindeymiş. Kadınların hayatımızdaki yeri çok önemli. İş sektöründe olur, aile hayatında olur sizlerin elinizin değmediği bir hayatı düşünmek dahi istemiyorum” dedi.

Bundan sonraki dönemlerde kadınlarla daha sık bir araya geleceklerini aktaran Ağar; “Sizlerle daha çok fikir alışverişinde bulunmalıyız. Her bir ricanız bizler için emir olmalı. Kadınlarımız her alanda daha çok yer alması gerek. Seçim çalışmamızda birçok erkek arkadaşımız ellerinden geleni yapıyorlar ama 3-4 kadın arkadaşımızın elinin değmesi ile kampanya çok daha düzenli ve doğru ilerliyor. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. İyi ki varsınız. Sizlerin varlığı bizim için her zaman bir güçtür” diye konuştu.

Son olarak sahurda Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Atlan ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Ağar, muhtarlarla istişarede bulunarak seçim ve seçimden sonra yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.