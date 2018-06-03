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03 Haziran 2018 14:11

AK Partili Ağar;"Gereken hizmeti vereceğiz"

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesinde kayısı ve sulama kanallarına yönelik hızlı bir çalışma içerisine gireceklerinin sözünü verdi.

AK Partili Ağar;

03 Haziran 2018 14:11


AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları çerçevesinde Baskil ilçesini ziyaret etti.AK Parti ilçe teşkilatı önünde toplanan kalabalık tarafından Ağar, alkışlarla karşılandı. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve parti teşkilatıyla birlikte esnafları ziyaret eden Ağar, vatandaşlarla da tek tek selamlaşarak sohbet etti.


Baskil’in AK Parti’ye bugüne kadar çok büyük destek verdiğini anımsatan Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti’nin Baskil ilçesinde büyük bir zaferle çıkacağına inandıklarını aktardı.


Milletvekili Adayı Ağar’ın aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Ben tuttuğumu koparırım” cümlesini hatırlatan Akmurat, “Bu sözünüzü duyunca ben şahsen çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Sizi hem Elazığ hem Baskil çok sevdi. Tuttuğunu koparırım cümlesinin her zaman altını çizeceğim. Bu cümleye Baskil ilçesinin şiddetle ihtiyacı var”diye konuştu.


Vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ettiklerini belirten Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar," Baskilli hemşehrilerimiz bizi çok sıcak karşıladı. Bağırlarına bastılar. Kendileri ile seçimle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Buranın kale olduğunu gördük. Tabi ki biz de kaleye gerekli hizmeti seçimden sonra vereceğiz. Baskil bizim için önemli bir değer. Elazığ’ın önemli bir ilçesidir. Kayısısı ile meşhurdur, dünyaca bilinir. Buna yönelik altyapı çalışmalarımız ve özellikle sulama kanallarına yönelik hızlı bir çalışma içerisine gireceğimizi hemşehrilerimize taahhüt ederim"ifadelerini kullandı.




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