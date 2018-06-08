AK Partili Ağar;"Harika hizmetler yapacağımıza inanın"

Bize desteklerinizi esirgemeyin. 5 milletvekili olarak Meclis’e gitmek istiyoruz. 5 Kişi gidersek 5 sene boyunca harika hizmetler yapacağımıza inanın"dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, seçim çalışmaları kapsamında Karakoçan ilçesini ziyaret etti.Seçim otobüsüyle halkı selamlayarak ilçeye giriş yapan Ağar, ilk olarak Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Burada İlçe Teşkilat Başkanı Ayhan Akbaba ve partililerle görüşen Ağar, ardından Karakoçan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey’i makamında ziyaret etti. Milletvekili Adayı Ağar, daha sonra teşkilat üyeleriyle birlikte ilçeyi gezerek esnaflar ve vatandaşlarla tokalaştı. İlçe halkının sıcak ilgisiyle karşılanan Ağar, vatandaşlarla her fırsatta sohbet etti.

Öncelikle esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini ve gördükleri ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Ağar;" Hemşehrilerimizle kucaklaştık, onlarla hasbihal ettik. Ben Karakoçan ilçesinin AK Parti’ye olan teveccühünü gördüm. Bundan çok mesud oldum. İnşallah biz de seçimden sonra hizmetlerimiz için sık sık geleceğimizin sözünü verdik. Beni tanıyorsunuz. Biz verdiğimiz sözü tutan bir aileyizdir"dedi.

3 binden fazla davetliyle ilçede iftarda buluşan Ağar," Biz arkadaşlarımızla beraber Ramazan başladığı günden itibaren beraber iftar vermeye karar verdik. Bunun nedeni bir araya gelelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Hasbihaller edelim. Birbirimizi dinleyelim. Aramızda sıcaklık oluşsun. Ben bunu burada gördüm. Bir aile olarak hep beraberiz. Bizim için en büyük mutluluk budur. İnşallah bundan sonraki Ramazanlarda da beraber olacağız. İftarlarımızı geleneksel hale getireceğiz. Bizim için önemli olan manevi değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir ekiple Elazığ’a hizmet etmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Ağar; “Bizim çok iyi bir ekibimiz var. Bu ekip hizmet etmek için size inanmış durumda. Sizler de bize inanın. Sizden rica ediyorum. Bize desteklerinizi esirgemeyin. 5 milletvekili olarak Meclis’e gitmek istiyoruz. 5 Kişi gidersek 5 sene boyunca harika hizmetler yapacağımıza inanın. Bizi tanıyorsunuz. Bizim için her şey Elazığ. Herşeyimizi geride bıraktık geldik. 5 Milletvekili ile 5 sene boyunca hizmet etmenin sözünü veriyorum”diyerek sözlerini tamamladı.