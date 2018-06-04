AK Partili Ağar;"Hemen çalışmaya başlayacağız"

24 Haziran’dan sonra da hemen çalışmaya başlayacağız"dedi.

Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar,seçim çalışmaları kapsamında ilk önce Gazi Huzurevini ziyaret etti. Burada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç’le görüşen Ağar, huzurevi sakinlerinin elini öperek onlara karanfil verdi.

Ağar, “Ben her zaman yanınızdayım. Bir isteğiniz, bir emriniz olduğunuzda beni aramanız yeterli”dediği huzurevi sakinlerinin yakın ilgisiyle karşılaştı.

Daha sonra Vali Fahribey Caddesi’ne geçen Ağar, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Milletvekili Ağar;"Sabah bizim için manevi değeri çok yüksek olan büyüklerimizin elini öptük. Güzel bir güne başlamış olduk. Onların hatırlarını sorduk, gönüllerini aldık. Bugün Vali Fahribey Caddesi’nde seçim çalışmalarımızı sürdürdük. Hemşehrilerimizle kucaklaştık. Benim için gayet güzel gidiyor. Gayet sıcak gidiyor. Allah’ın izni ile ben de onların teveccühlerine layık olmaya çalışacağım. 24 Haziran’dan sonra da hemen ertesi gün gelip çalışmaya başlayacağız”ifadelerini kullandı.