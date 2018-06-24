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24 Haziran 2018 15:26

AK Partili Tolga Ağar oyunu kullandı

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Tolga Ağar, oyunu kullandı.

AK Partili Tolga Ağar oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:26


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da oy kullanma işlemi sürüyor. AK Parti’den Elazığ milletvekili adayı olan Tolga Ağar da Yunus Emre İlköğretim Okuluna gelerek oyunu kullandı. 24 Haziran seçimleri için yaptıkları çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Ağar, “Bugünde tabii ki demokrasi bayramının taçlandığı gün. Bende her vatandaşımız gibi oyumu kullandım. Çıkacak sonuç ne olursa olsun ülkemize, milletimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendik. Artık bundan sonra söz milletin. Allah vatana, millete, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu etsin” dedi.




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