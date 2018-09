Leyla Sahin Usta, “Ama inanın bu noktada da biz, bir ve beraber olduğumuz sürece bu sıkıntıyı da aşacağız. Bu noktada biz AK Parti neferleri olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke için çalışacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve İnsan Hakları Bakanı Dr. Leyla Sahin Usta, Elazığ’a geldi. AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Usta, açıklamalarda bulundu.

Bu güne kadar ne yaptılarsa insana hizmet amacı ile yaptıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Kendi insanımızın değerine değer katma için çalıştık. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, bizim vatandaşımız olup sınırlarımız dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın veya mazlum coğrafyada şuanda sıkıntı içerisinde olan tüm insanları için çalıştık. AK Parti’nin göstermiş olduğu çaba takdire şayan bir çaba olarak görülmelidir. İnsan hakları, bazen uluslararası platformlarda önümüze çıkan her çalışmada Türkiye’nin aleyhinde bir takım çalışmalar yapmak isteyenlerin için done olarak kullanılan mevzudur. Bizi bu konuda eleştirenlere aslında şunu sormak ve söylemek lazım. Bizi eleştirirken dönüp kendinize bir bakın. Neler yapıyorsunuz. Kendi ülkenizde yaşayan farklı ırktan ve dinden insanlara nasıl davranıyor ve haklarını nasıl koruyabiliyorsunuz. Orada yapılan ihlalleri neden görmezden geliyorsunuz” diye konuştu.

"Dünyada en çok ihtiyaç olan şey güven ve huzur"

Dünyada ve Avrupa’da artmış bir ırkçılığım olduğunu vurgulayan Usta, “Irkçılığın temelindeki aslında bire bir insanlara saldırıların yattığını görmemiz gerekiyor. Sadece belli bir coğrafyada değil, dünyanın her yerinde kendini demokrasinin ve insan haklarının beşiği olarak tanıtan Avrupa’nın göbeğinde bile pek çok ırkçı saldırıya şahitlik yapıyoruz. Bunlar üzücü durumlar. Dünyanın aslında ihtiyacı olan güven ve huzuru tehdit eden unsurlar. Şuanda dünyada en çok ihtiyacımız olan şey, güven ve huzurdur. Artık terörizmin sınırları yok. Dünyanın her yerinde her an karşımıza çıkabilir. Ancak İslam düşmanlığı bu kadar hızlıca yayılmaya ve insanların akıllarında sanki İslam dini ile terörizmin bir araya getirilmesi ve yakınlaştırılması ile birlikte bu tehlike artmaktadır. Biz bu gerçekleri anlatmak zorundayız. Bizim dinimiz barış dinidir”ifadelerini kullandı.

"Türk liramıza sahip çıkmayı çok önemsiyoruz"

ABD’nin hukuku, yasaları ve uluslararası kanunları hiç sayarak kendi başına uyguladığı politikalar yüzünden bugün zor bir süreçten ve dar bir boğazdan geçildiğine dikkat çeken Usta, “Ama inanın bu noktada da biz bir ve beraber olduğumuz sürece bu sıkıntıyı da aşacağız. Bu noktada biz AK Parti neferleri olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke için çalışacağız. En tepeden mahalle temsilcimize varana kadar bir ve beraber olarak yaptığımız her çalışmanın sonucunu Türkiye görecektir. Bugüne kadar gördü, bundan sonra da görecektir. Hedefimiz bir ve beraber olmaktır. Bizim hedefimiz ülkemizi işgal etmeye çalışan, kendisini bu ülkenin üzerinde bir güç olarak görmeye çalışan tüm vesayet odaklarına dur demektir. Biz bunu bugüne kadar yaptık, bundan sonrada yağacağız. Tankla, tüfekle ve uçakla üzerimize gelinmesi rağmen bu millet, 15 Temmuz’da sokağa çıkıp nasıl ki bunlara dur dediyse bugün ekonomik olarak bizim üzerimize gelmeye çalışanlara da biz meydanlara çıkıp dur demeyi beceren bir milletiz. O yüzden kendi değerimiz olan Türk liramıza sahip çıkmayı çok önemsiyoruz. Biz kendi ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza ve paramıza da sahip çıkıyoruz. Biz bu noktada bir ve beraber olduğumuz sürece bu sıkıntıların hepsini aşacağımızdan eminiz” ifadelerine yer verdi.