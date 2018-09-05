Leyla Şahin Usta, “Belediyenin çalışmalarını takdir ediyorum. Özellikle yüzde yüz yerli ve milli olan elektrikli otobüsler, müthiş bir proje. Bu ELBÜS’ler kendi gücümüzü görmemizi sağlayan önemli bir çalışma” dedi.

Programları kapsamında Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ziyaret etti. Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Usta, yapmış oldukları çalışmadan dolayı belediyeyi tebrik etti.

Elazığ Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetleri yerinde gezip gördüklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, spor ve yürüyüş yollarıyla yapılan bütün çalışmaları yerinde gezip gördük. Elazığ Belediyesi’ni taktir ediyorum. Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti çok önemli. Özellikle yüzde yüz yerli ve milli olan elektrikli otobüsler, müthiş bir proje. Kendi ürünlerimizi üreten, imal eden ve pazarlayan bir ülke konumuna geldik. Bu kapsamda ELBÜS’ler kendi gücümüzü görmemizi sağlayan önemli bir çalışma. Bir karıncayı dahi incitmeyen bir gelenekten geliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirilen Hayvan Hastanesi ise çok kıymetli” diye konuştu.

Elazığ’ı yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Şehrin yaşam kalitesini ileri seviyelere taşıdık. Elazığ Belediyesi olarak kişi başına düşebilecek en fazla yeşil alanı ve yıl içerisinde en fazla asfalt döküm miktarını gerçekleştirdik. AK Parti belediyeciliğinin insana dokunan unsurunu en fazla öne çıkaran belediye olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gönül belediyeciliği anlayışını benimseyerek hizmet ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında en gelişmiş iller arasından ilk 10’a girmektir” şeklinde konuştu.