AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirecek olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesinin Elazığ toplantısının ikinci oturumuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dünyada makro bir ekonomik planımız var. Türkiye’nin makro ekonomik şartları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan ortak bu ekonomik gündemimiz diğer taraftan da büyük ülkemizin her yöresinin kendine özgü ekonomik şartları ve beklentileri var. Biz AK Parti olarak sadece makro ekonomi ile değil mikro ekonomi ile de ilgilenmek bakımından bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Yörelerimizin kendi gündemlerini, ekonomik beklentilerini tek tek almak istiyoruz. Böylece makro ve mikro ekonomiyi birleştirdiğimiz zaman ekonomik performansımızın da 2023 perspektifinde arzu ettiğimiz noktaya ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

AK Parti hükümeti olarak ekonomiye öncelik verdiklerini dile getiren Yılmaz, “Siyasetin odağında insan vardır. İnsan odaklı siyaset anlayışına sahibiz. İnsanında müreffeh yaşaması için ekonominin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ekonomi iyi değilse 1990’lı yıllardaki Türkiye manzaraları yaşanır. 2001 krizleri gibi Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntılar yaşanır. AK Parti son 15 yılda ülke ekonomimizi 3 kattan daha fazla büyüttü. Bunu da adil bir şekilde paylaştırmanın gayreti içinde oldu. Bugünde küresel düzeyde ekonomiye birinci önceliği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu projesinin AK Parti’nin siyaset anlayışını yansıttığını aktaran Yılmaz, “Bizim siyasetimizin odağında milletin talep ve beklentileri var. Bizim siyasetimizin rotasını millet çizer. Aksi takdirde başarılı olmamız mümkün değil. Yaptığımız bu çalışma ekonomi alanındaki genel zihniyetimizin bir yansımasıdır. Bizim temel felsefemiz vatandaşın ne istediğini iyi tespit etmektir. Vatandaşımızın genel kanaatinin faydalı, doğru olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehirlerin ekonomik beklentilerini 3 farklı kanalla tespit edeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Birinci kanal halkın bizzat kendisidir. Bu yaptığımız çalışmayı biz anketler kanalıyla halkımızın geneli ile yürüteceğiz. Anketlere halkın verdiği cevaplarla illerimizin talep ve beklentilerini bizzat halktan almış olacağız. İkincisi ise teşkilatımız ile yaptığımız toplantılardır. Teşkilatımız kanalıyla siyaseten önemli ekonomik konuları dinleyerek almış olacağız. Üçüncü kanalımız ise parti dışı birtakım STK’lar, üniversite, iş dünyasının görüşlerini alarak sonuç üreteceğiz. Bu 3 kanaldan gelen bilgileri genel merkezimizde bir araya getireceğiz. Daha sonra illerimiz ile ilgili öncelikleri gündeme getirmiş olacağız” diye kaydetti.

Konuşmanın ardından basına kapalı şekilde devam eden programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ile Metin Bulut, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve işadamları katıldı.