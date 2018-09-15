Akçakiraz'da 104 çocuk için sünnet şöleni

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesi tarafından 104 çocuk sünnet ettirilerek, mehteranlı şölen düzenlendi.

Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, 104 çocuğu sünnet ettirdi. Çocukların iyileşmesiyle beraber belde meydanında sünnet şöleni düzenlendi. Mehter takımının gösterisi ile başlayan şölen, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Harput İlahi Gurubu, ilahiler seslendirdi. Program çocukların oyunlar oynamasının ardından, semazen ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Muharrem ayı gibi anlamlı bir ayda anlamlı bir program yaptıklarını belirten Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, “104 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. 15 gün önce bu sünneti gerçekleştirdik. İyileşme süreçlerini tamamlayan çocuklarımızı alana taşıdık. Belde meydanında Akçakiraz'a ve vatandaşlarımıza yakışır bir program yaptık. gerçekten çok güzel ve anlamlı bir organizasyon. 104 çocuğun masraflarını biz karşıladık” dedi.

104 çocuğa 104 tane de kirve bulduklarını aktaran Başkan Kaya, “Kirve olup katkı sunan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ne ilk ne de son etkinliğimiz. Yaz spor okullarına öğrencilerimizi taşıdık. Satranç turnuvası düzenledik. Ayrıca il özel idaresinin spor salonunda çocuklarımızı spor ve hentbol olmak üzere bir çok alan da eğitim verdirdik. Çok anlamlı ve güzel organizasyonlar yaptık. Tüm vatandaşlarımız ve ben memnunuz. Bundan sonrada çok daha güzel etkinlikler, festivaller ve çalışmalar yapacağız. Bugün beldemiz için tarihi bir gün. Bu çalışmaya katkı sunan ve yükümüzü alan tüm personelimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şölene, Belde Başkanı Sabahattin Kaya, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.