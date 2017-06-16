Akılcı İlaç Kullanım Polikliniği ile doğru ilaç alımı sağlanıyor

Elazığ’da açılan ’Akılcı İlaç Kullanım Polikliniği’ ile hastaların doğru şekilde ilaç kullanması sağlanıyor,

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalara kullandıkları ilaçlar hakkında bilgilendirme yaparak hastaya özel ilaç takip çizelgesi hazırlayan, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen ’Akılcı İlaç Kullanma Polikliniği’ hizmet veriyor. Poliklinikte görevli Eczacı Ayşenur Toptaş, akılcı ilaç kullanma polikliniği hakkında bilgi verdi.

Akılcı ilaç kullanma polikliniğini hasta ve ilaç odaklı olarak açıldığını belirten Eczacı Ayşenur Toptaş, " Akılcı ilaç kullanma polikliniğimiz, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek, hasta sağlığını korumak, ilaçları doğru şekilde kullanarak tedaviden maksimumu faydayı sağlamak amacıyla açtık. Kliniğimize hastalar başvurduğu zaman kendileri ile diyalog şeklinde konuşarak ilaç kullanım hatalarını engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hastalarımızla birlikte ilaçları aç mı tok mu veya gün içerisinde alacakları en doğru saati belirleyerek tedaviden maksimum fayda sağlamalarını amaçlıyoruz. Kliniğimiz mesai gün ve saatleri içerisinde açık. Hastalarımız ilaçları ile ilgili merak ettikleri her şeyleri bizlere danışarak sorabilirler" dedi.