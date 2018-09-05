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05 Eylül 2018 11:14

Akıllı parklarla çocuklar daha güvende

Elazığ Belediyesi tarafından büyük parklarda güvenlik görevlileri hizmet verirken, diğer parklara da "Akıllı Park" uygulaması kapsamında güvenlik kameraları yerleştirilmeye başlanılarak, ailelerin internet üzerinden çocuklarını takip etmelerine olanak sağlandı.

Akıllı parklarla çocuklar daha güvende

05 Eylül 2018 11:14


İhlas Medya’nın hem görsel hem de yazılı yayınlarında başlattığı parklara güvenlik kamerası konulması kampanyasına Elazığ’da katıldı. Elazığ Belediyesi çocukların daha güvende oyun oynayabilmesi için "Akıllı Park" uygulamasına geçti. Bu kapsamda parklara kamera yerleştirildi. 24 saat canlı yayın halinde olan kameralar sayesinde ailelerin, belediyenin internet sitesine girip çocuklarını takip edebileceği bildirildi. Tüm parkları akıllı park haline getireceklerini dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, çocukların artık daha güvenli ve sağlıklı bir ortama oynayacağını söyledi.


2014 yılından sonra tüm mahallelere çocuk parkları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Yanına fitnees aletlerini koyuyoruz. Açık spor alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımızın ve evlatlarımızın daha rahat oynayabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Büyük parklarımızda aynı zamanda güvenlik elemanlarımız var. Diğer parklarda ise kameralı sistemi ile kontrol sistemini oluşturduk. Aile evde otururken, parkta oynayan çocuklarını belediyenin internet sitesine girip, takip edebiliyor. Tüm parklarımızı akıllı park halinde çocuğun evden izlenebildiği, ailesinin rahatlıkla takip edebildiği, parklar haline getiriyoruz. Daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda çocuklarımızın oynamalarını temin etmiş olacağız” dedi.


Daha önce parka geldiğinde gözünü torunundan ayıramadığını dile getiren Sebahat Bilgin, "Torunumu kaçırırlar diye kimseyle iki kelime konuşamıyordum. Şimdi çok iyi olmuş. Kameraları internetten her yerde ve her taraftan izleyebiliyoruz. Çok iyi" diye bilgi verdi.


Belediyenin koyduğu sistem sayesinde evinde oturduğu yerde çocukları izleyebildiğini aktaran Hüdaverdi Öncü ise, "Herhangi bir sıkıntıda, acil durumlarda yanına gidebiliyoruz. İhtiyaçlarını götürebiliyoruz. Bu çok güzel, bulunmaz bir fırsat. Bunu düşünenlere ve yapanlara çok teşekkür ediyorum. Sürekli görebildiğimiz için ve güvende olduklarını bildiğimiz için biz de rahat edebiliyoruz. Çocuklarımız da rahat rahat oynuyorlar" diye konuştu.




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