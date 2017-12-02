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02 Aralık 2017 12:05

AKSAN Genel Başkanı Erol;"Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor"

Anadolu Kalkınma Ekonomi Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSAN) Genel Başkanı Arif Erol, Türkiye’nin 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme göstererek 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

AKSAN Genel Başkanı Erol;

02 Aralık 2017 12:05


AKSAN Genel Başkanı Arif Erol, üyelerle bir araya gelerek ülke ekonomisini değerlendirdi.


AKSAN’ın kalkınma, ekonomi, sanayi alanlarında proje ve yatırım yapıp ülke ekonomisine kazanımlar sağlayacağını belirten Genel Başkan Arif Erol, “AKSAN olarak hedeflerimiz arasında istihdama yönelik hamleler yapıp işsizliğe çare olmak olacaktır. AKSAN Elazığ’da genel merkezi olan Anadolu’da yükselen değerlerin tüm illerde il başkanlıkları da verilerek yönetimlerinin kurulması iller arasında ticaret ağının sağlanmasında öncülük edecektir. Bir şehrin gelişmesi kalkınması birlik ve beraberlikten geçer. Biz AKSAN olarak birlik ve beraberliği sağlayacak iradeye sahip sanayici ve iş adamlarıyız. Gerek siyasiler gerek bürokratlar gerekse illerin yöneticileri birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi durumunda aşılamayacak bir engel görmüyoruz” dedi.


Türkiye’nin 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme göstererek 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Erol, “Bizlerin bu süreçte hedefe ulaşmamız da etkimiz desteğimiz büyük oranda olacağı inancındayız. 2017 yılının 11 ayında Türkiye ihracatını yüzde 10,7 oranda arttırılmış olup Ocak-Kasım aylarını kapsayan dönemde gerçekleşen ihracat tutarı 143 milyar 663 milyon doları buldu. Geçen 12 ay baz alındığında ise artış yüzde 10,5 göstermiş bulunmaktadır. Son 12 ayın toplam ihracatı 155 milyar 443 milyon dolar olarak kayda geçmiştir. Ülke olarak tüketenlerden ziyade üreten konumunda olmamız ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracaktır. Türkiye olarak dünya ekonomi liginde ilk 10 girmesi yerli üretimden geçer. Yerli otomobil üretecek duruma gelen ülkemiz artık kabuğuna sığmayan yerli ve milli üretim politikası seyreden duruma gelmiştir. Türkiye savunma sanayisinde yüzde 65 yerli üretim yaparak savunma sanayisinde sıçrama döneminin geçmiştir” ifadelerini kullandı.


Erol’un, bilgi vermesinin ardından üyeler karşılıklı olarak görüş alış verişinde bulundu.




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