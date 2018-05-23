Alpaslan Belçika Süper Ligi’ne gidiyor

Spor Toto 1. Lig’i 10. sırada tamamlayan Elazığspor’da, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan ön libero Alpaslan Öztürk, yeni takımıyla resmi anlaşmaya çok yakın. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Standart Liege’den bordo-beyazlı renklere bağlanan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Elazığ’a veda etmiş ve alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.

2017-2018 sezonunda Elazığspor formasıyla 29 lig maçına çıkan Alpaslan, 8 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

TY Elazığspor’la yollarını ayırdıktan sonra bir çok takımın transfer listesine giren Alpaslan, tercihini yurt dışından yana kullandı. Belçika Süper Lig ekibi Kortrijk transfer komitesi ile masaya oturan gurbetçi oyuncunun ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ve menajeriyle birlikte teklifi değerlendireceği bildirildi.

Kortrijk 16 takımın mücadele ettiği Belçika Süper Ligi’ni geçtiğimiz sezon 7. basamakta tamamladı.