Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 16:17

Alpaslan Belçika Süper Ligi’ne gidiyor

TY Elazığspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Alpaslan Öztürk’ün, Belçika Süper Lig ekibi Kortrijk ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Alpaslan Belçika Süper Ligi’ne gidiyor

23 Mayıs 2018 16:17


Spor Toto 1. Lig’i 10. sırada tamamlayan Elazığspor’da, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan ön libero Alpaslan Öztürk, yeni takımıyla resmi anlaşmaya çok yakın. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Standart Liege’den bordo-beyazlı renklere bağlanan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Elazığ’a veda etmiş ve alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti.


2017-2018 sezonunda Elazığspor formasıyla 29 lig maçına çıkan Alpaslan, 8 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.


TY Elazığspor’la yollarını ayırdıktan sonra bir çok takımın transfer listesine giren Alpaslan, tercihini yurt dışından yana kullandı. Belçika Süper Lig ekibi Kortrijk transfer komitesi ile masaya oturan gurbetçi oyuncunun ilk görüşmesinin olumlu geçtiği ve menajeriyle birlikte teklifi değerlendireceği bildirildi.


Kortrijk 16 takımın mücadele ettiği Belçika Süper Ligi’ni geçtiğimiz sezon 7. basamakta tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç