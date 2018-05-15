Alpaslan Öztürk sözleşmesini feshetti

Spor Toto 1. Lig’i 10. sırada tamamlayan Tetiş Yapı Elazığspor’da, Alpaslan Öztürk ile yollar resmen ayrıldı. TY Elazığspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvuran ve önceki akşam gece yarısına kadar parası ödenmesi gereken tecrübeli futbolcuya herhangi bir ödeme gerçekleştirilmeyince başarılı oyuncu serbest kaldı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Standart Liege’den bordo-beyazlı renklere bağlanan ve bu sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan gurbetçi futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

’Elveda Elazığ’ başlığıyla yayınladığı mesajda Öztürk, "Bu sabah artık resmi olarak Elazığspor’daki sözleşmemi alacaklarımdan dolayı fesih ettim. Hiç kimseye kırgın ya da dargın değilim, hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Öncelikle başkanlarıma sonra Veysi ağabeyime ve 1.5 sene boyunca kahrımı çeken, beraber gülüp beraber ağladığımız Murat Ertürk, Ali Mülayim, Eray Değer, Eser Ağcabay, Rahim Delen, Akif Kıraç, Samet Ataş ve ekibi, tesisimizde çalışan ablalarımızın hepsine teker teker teşekkür ederim. Ağabey kardeşliğimiz bakidir” ifadelerine yer verdi.

2017-2018 futbol sezonunda Tetiş Yapı Elazığspor formasıyla 29 lig maçına çıkan Alpaslan, 8 kez rakip fileleri havalandırdı.