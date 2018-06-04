Alpaslan’a Zulte Waregem talip oldu

Spor Toto 1. Lig’i 10. sırada tamamlayan Elazığspor’da, sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kalan ön libero Alpaslan Öztürk’e Belçika’dan bir talipli daha çıktı. 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Standart Liege’den bordo-beyazlı renklere bağlanan ve bu sezon sergilediği performansla taraftarın takdirini kazanan gurbetçi futbolcu Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Elazığ’a veda etmiş ve alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti. 2017-2018 Futbol Sezonu’nda Elazığspor formasıyla 29 lig maçına çıkan Alpaslan, 8 kez rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

Elazığspor’la yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Alpaslan’a, Türkiye’den henüz daha talipli çıkmazken, Belçika’dan 2. teklif geldi. Daha önce Belçika Süper Lig ekibi Kortrijk ile masaya oturan gurbetçi oyuncuya, bu kez de Zulte Waregem talip oldu. Alpaslan için menajerler aracılığıyla teklifte bulunan Zulte yetkilileri, beklemeye geçti. Zulte Waregem 16 takımın mücadele ettiği Belçika Süper Ligi’ni geçtiğimiz sezonu 9. basamakta tamamladı.