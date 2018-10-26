Anahtar ve saat, cesedin kimliğini ortaya çıkardı

Elazığ'da Keban Baraj Gölünden feribotla geçenlerin suda görmesiyle bulunan cesedin, geçtiğimiz yıl 14 Aralık'ta kayıp olan emekli öğretmen Sami Ç.'ye ait olduğu saati ve otomobilinin anahtarı sayesinde belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Aralık 2017 tarihinde 2 çocuk babası emekli matematik öğretmeni Sami Ç. (61), 23 BR 381 plakalı otomobiliyle evinden çıktı. Eve geri dönmeyen emekli öğretmene ulaşamayan aile, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi. Balık adamlar suda arama çalışması yapmasına rağmen bir sonuç alınamadı.

10 ay sonra cansız bedeni su yüzeyine çıktı

Bugün ise Elazığ'dan feribotla Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine geçen vatandaşlar, su üstünde birinin cansız bir şekilde durduğunu gördü. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tekneyle gölde bulunan cesedi kıyıya çekti. Çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.Yapılan kontrolde ceset üzerinden otomobil anahtarı ile kol saati çıktı. 10 aydan fazladır kayıp olan Sami Ç.'nin yakınları da anahtar ve saatten cesedin kimliğini teşhis etti.

61 yaşındaki emekli öğretmen Sami Ç'ye ait olduğu belirlenen ceset DNA ve otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.