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01 Temmuz 2017 15:59

Annesini boğarak öldüren zanlı yakalandı

Elazığ’da annesini boğarak öldüren zanlı yakalandı.

Annesini boğarak öldüren zanlı yakalandı

01 Temmuz 2017 15:59


Olay, merkez Yıldızbağları Mahallesi Avcılar Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, özel bir firmada işçi olarak çalışan V.D., annesi Karanfil D. (87) ile beraber bahçede oturduğu sırada tartışmış, tartışmanın büyümesiyle V.D., annesinin boğazını sıkarak kaçmıştı. Karanfil D. olay yerinen hayatını kaybetmişti.


Polis, başlattığı çalışma kapsamında cinayet zanlısı V.D’yi yakaladı. Psikolojik sorunları yaşadığı belirtilen ve yakalandığı sırada çevredekiler tarafından darp edildiği öğrenilen zanlı, polis gözetiminde Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına aldı.


Zanlının tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınıp kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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