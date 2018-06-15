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15 Haziran 2018 15:06

Aranan 3 şüpheli yakalandı, 12 bin adet torpil ele geçirdi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 1’i cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalanırken, 12 bin adette torpil ele geçirildi.

Aranan 3 şüpheli yakalandı, 12 bin adet torpil ele geçirdi

15 Haziran 2018 15:06


Edinilen bilgiye göre, Kovancılar’da, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada ilçede 4 ayrı hırsızlık olayından aranan ve 7 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.Y, sahtecilik suçundan aranan T.A. ve yaralama olayından aranması bulunan M.Z.Y. yakalandı.


İlçedeki iş yerlerine yönelik yapılan uygulamada ise 5’inden 12 bin adet torpil ele geçirildi. Yetkisiz olarak torpil sattığı belirlenen iş yerleri ile patlatan 2 kişiye 259’ar TL para cezası kesildi.




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