Arıcak Trabzonspor, Trabzonspor’dan destek bekliyor

Amatör Küme takımlarından Arıcak Trabzonspor, bölgelerarası bir iletişim köprüsü kurma adına takımlarına bu ismi verdiklerini ve Trabzonspor’dan da bu bağlamda destek beklediklerini söyledi.

Amatör Küme takımlarından Arıcak Trabzonspor, bugün saat 13.00’da Beyhanspor ile karşılaştı. Sahaya ellerinde ’Allah şanlı ordumuzu korusun, Afrin’e selam olsun’ pankartı ile çıkan Arıcak ekibinde, bölgelerarası bir iletişim köprüsü kurma adına takımın ismini böyle koyduklarını dile getiren Başkan Ferit Yıldırım, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor başkanı ve yöneticilerinden de destek beklediklerini söyledi.

Yeni kurmuş oldukları Trabzonspor Taraftarlar Derneği’ni tüzük değişikliği ile daha fazla sosyal faaliyet göstermek adına kulübe dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Amatör ligimizin ilk maçı, ilk haftası biraz heyecan var. Arıcak’ı ilimizde, ülkemize tanıtmak amacımız. Arıcak gençliğini tanıtıp spora adapte etmek. Kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için çaba sarf etmek. Biz de o yönde bir çaba sarf ederek böyle bir kulüp kurduk" dedi.

Arıcak’ta da çok sayıda Trabzonspor taraftarı olduğu vurgulayan Yıldırım, "1970’li ve 1980’li yıllarda Trabzon’un, Anadolu takımı olarak elde ettiği büyük başarılardan dolayı taraftarda bu sevda başladı. Biz de bölgelerarası bir iletişim kurma adına böyle bir isim uygun gördük. Bu köprüyü kurma amacımız bölgelerarası sevgi bağını oluşturmak" açıklamasını yaptı.