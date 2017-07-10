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10 Temmuz 2017 16:36

ASGD Elazığ Şubesi kuruldu

Merkezi Bursa olan Anadolu Spor Gazeteciler Derneği’nin Elazığ Şubesi kuruldu.

ASGD Elazığ Şubesi kuruldu

10 Temmuz 2017 16:36

Mehmet Duman başkanlığında kurulan ASGD Elazığ şubesi faaliyetlerine başladı.


Elazığ’ın spor basınının Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu belirten ASGD Elazığ Şubesi Başkanı Duman, "Çalışmalarımız arasında spor gazeteciliğinin gelişmesi anlamında altyapı oluşturarak bu işin eğitimine ağırlık vermek, spor okulları açmak, sporun hangi branşı olursa olsun gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin dayanışma halinde sosyal ve kültürel birlikteliğini sağlamak, sporu her alana yaymak için turnuvalar düzenlemek, iştirak etmek ve şehrimizde yapılacak her türlü spor organizasyonlarına öncelik etmektir. Panel, konferans ve özellikle yabancı sporcuların ülkemizde sayılarının artması ile birlikte dil kursları açmak gibi daha sayamadığımız birçok amaç ve faaliyetler de çalışmalarımız arasında yer almaktadır" dedi.




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