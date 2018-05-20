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20 Mayıs 2018 14:22

Atatürk Stadyumu zemini suya kavuştu

Elektrikleri kesik olması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Elazığ Atatürk Stadyumu çimlerine jeneratörle yeniden su verildi.

Atatürk Stadyumu zemini suya kavuştu

20 Mayıs 2018 14:22


Türkiye’de UEFA kriterlerine uygun yapılan yeni stadyumlarda dahil olmak üzere zemin konusunda parmakla gösterilen Elazığ Atatürk Stadyumu’nunun çimleri kurumaktan kurtarıldı. Bir süredir borcu nedeniyle firma tarafından kapatılan elektriklerin açılmaması ve mevcut jeneratörün de yeterli gelmemesi nedeniyle çimler sulanamadı. Son 2 haftada yağışların etkisi ile kurumaktan kurtulan ancak 2 gündür sıcak havanın etkisini göstermeye başlamasıyla tekrar kuruma tehlikesi geçiren çimler için bu kez Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar devreye girdi. Acar, kurumdan temin edilen yeni bir jeneratör sayesinde çimlerin sulanmasını sağladı.




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