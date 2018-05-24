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24 Mayıs 2018 10:58

Atık mermerler sanata dönüşüyor

Dünyada sadece Elazığ’da çıkan Vişne çürüğü mermerinin atık kısmı toplanarak, kursiyerlerin elinde ev ve iş yerleri için aksesuarlara dönüşüyor.

Atık mermerler sanata dönüşüyor

24 Mayıs 2018 10:58

Elde edilen ürünler daha sonra satılarak hem kuruma hem de kursiyerlere gelir kapısı oluyor.


Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından dünyada sadece Elazığ’da bulunan vişne çürüğü mermerini işlemek için kurs açıldı. 20 kursiyerin eğitim aldığı mermer işlemeciliği kursunda atık mermerler değerlendirilerek, süs, ev ve büro eşyası yapılıyor. Kurs sayesinden kursiyerler hem iş öğrenirken hem de günlük verilen ücretle ekonomilerine katkı sağlıyor. 6 aylık eğitimin ardından kursiyerlerin aynı zamanda destek alabilecekleri sertifikaya kavuşacağı belirtildi.


Mermer üzerine iş ve işlem yaptıklarını belirten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, “Elazığ’a has bir mermerimiz var. Bu mermer, Alacakaya bölgesinde çıkan vişne çürüğü mermerimizdir. Bununla ilgili biz de elimizi taşın altına koyduk. Artık mermerleri biz alıp değerlendiriyoruz. Organize sanayideki mermer çöplüğündeki atık mermerleri gerekli izinleri alarak alıyoruz. Onları burada küçük ev ve büro aksesuarları yapıp halkımıza sunuyoruz. Satışını yapıp kursiyerlerimize ve kurumumuza gelir olarak kaydediyoruz” dedi.


Kursa arkadaşı sayesinde başladığını aktaran Muhammet Duman, “Atık mermerleri değerlendirerek, mumluk, kalemlik gibi ürünler elde ediyoruz. Hobi olarak yapıyorum. Yapmaktan da gayet memnunum” ifadelerini kullandı.


Kursların faydalı olduğunu dile getiren Burak Tuncer, “Artarak devam edeceğini umuyorum. Hobi olarak yapıyorum ve zevk alıyorum. Atık mermerlerden faydalı ürünler ve eşyalar elde ediyoruz” diye konuştu.




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