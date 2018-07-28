Atlı okçular Elazığ’da kıyasıya yarıştı

Renkli görüntülere sahne olan elemelerde sporcular kıyasıya yarıştı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri Elazığ’da başladı. Elemeler öncesi Gazi Caddesinde kortej geçişi oldu. Mehteran ekibi ve atlı okçular eşliğinde yapılan yürüyüş sonrası belediye tarafından hazırlanana piste geçildi. 70 ilden 130 sporcunun katıldığı elemelere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan elemelerde sporcular kıyasıya yarıştı. 2 gün sürecek olan elemeler sonrası başarılı olan sporcuların çeyrek finale gitme imkanı elde edeceği öğrenildi.

Çok önemli bir spor organizasyonuna ev sahipli yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bölge okçuluk yarışmasını ilimizde düzenledi. Bizde Elazığ olarak ev sahipliğini en iyi şekilde gerçekleştirdik ve bu alanı düzenledik. Şuanda sporcularımız yarışıyor. Geleneksel sporumuz gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından çok büyük bir ilgi ve alaka ile karşılanıyor. İnşallah Eylül ve Ekim de ikincisini düzenlemek üzere federasyon yetkilileri ile görüştük. Yarışmalara 70 ilden 130 sporcu katıldı. 2 gün boyunca devam edecek. Sporcularımızı misafir edeceğiz ve burada yarışacaklar. Vatandaşlarımızda onları izleyecek” dedi.

Bugün ve yarın Elazığ’da Doğu Anadolu Atlı Okçuluk elemelerini yapacaklarını aktaran Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Hadi Turus ise, “Burada güzel bir kortej yaptık. 70 ilden 130 atlı okçu geldi. Yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm altyapıyı kendileri sağladılar. Elazığ’da 2 gün boyunca ata sporlarımızı anlatmaya çalışacağız. Güzel bir müsabaka yapacağız. Elemeyi geçen sporcularımız çeyrek finale gidecek. Oradan yarı finale ve finale gidecekler. Elazığ’da bunun başlaması bizim için ayrı bir gurur” diye konuştu.