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29 Temmuz 2018 13:38

Atlı Okçular, son günde kıyasıya yarıştı

Elazığ’da Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri son gününde kıyasıya mücadelelere sahip oldu.

Atlı Okçular, son günde kıyasıya yarıştı

29 Temmuz 2018 13:38


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Doğu Bölge Elemeleri Elazığ’da devam ediyor. 70 ilden 130 sporcunun katıldığı elemelere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Çekişmeli görüntülere sahne olan elemelerin son gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.


Ankara akıncılar atlı spor kulübünden geldiğini ifade eden Yunus Kılıç, "Atlı okçuluk grup elemeleri için şuan burada Doğu elemelerimizi yapıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Ben Elazığ halkına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye’de birçok yeri gezdik ama Elazığ halkı kadar misafirperver bir halkı inanın burada gördük. Genel itibariyle güzel bir organizasyon oluyor" dedi


At üzerinde 7. yılı olduğunu dile getiren Murat Çıtak ise, "Yurt dışı ve yurt içi olarak çok yarışmaya gittik. At bambaşka bir durum. İnsanların atlara yönelmelerini çocuklarını at sırtında görmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum"ifadelerini kullandı.




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