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16 Haziran 2017 09:57

Ayakkabıda kokain, kutusunda ecstasy ele geçirildi

Elazığ’da bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ayakkabı kutusunda ecstasy, ayakkabıda ise kokain ele geçirildi.

Ayakkabıda kokain, kutusunda ecstasy ele geçirildi

16 Haziran 2017 09:57


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Elazığ-Malatya yolunda uygulama yaptı. Polis, Narkotik köpeği Bixi ile Elazığ istikametine giden otobüsü durdurarak arama yaptı. Köpeğin yolcu koltuklarının üst kısmındaki el bagajı bölümüne tepki vermesi üzerine, polis arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı kutusu içerisinde bin 450 adet ecstasy hap ve kutudaki ayakkabılarda ise 33 gram kokain maddesi ele geçirildi.


Polis,uyuşturucu maddelerle ilgili otobüste 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ile ilgili yakalanan şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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