Aydemir: “Taraftarımız bize güvensin”

Transfer komitemizin görüşme halinde olduğu isimler de var, taraftarımız bize güvensin"dedi.

Elazığspor Başkan Yardımcısı, Basın Yayın ve ARGE Sorumlusu Emrah Aydemir, yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve taraftarlarla takımı bütünleştirecek projeler ile ilgili bilgi verdi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten Aydemir;"Yabancı oyuncularımız dışında sözleşmesi devam eden yerli futbolcularımız sezonun ilk çalışmasında yer aldılar. Andreas Tatos 2 Temmuz’da, Elmar Bjarnason ise 3 Temmuz’da kampa katılacak. Takımımız 11 Temmuz’a kadar çalışmalarını Elazığ’da sürdürecek. Daha sonra 14 Temmuz’da Bolu’da toplanarak ikinci etap çalışmalarına geçilecek”diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi de veren Aydemir; “Transfer konusunda çok hassas davranıyoruz. Transferde aceleci olmak istemiyoruz. Geçen sezon takımımız da forma giymiş olan Mehmet Yiğit ile yeniden sözleşme imzaladık. Adem Alkaşi, Emre Öztürk ve Mesut Saray ile anlaştık. Darıca Gençlerbirliği’nden Alperen Doğan ile de anlaşma sağlamak üzereyiz. Ayrıca Türkiye’den ve yurtdışından temasta olduğumuz futbolcular kampımıza katılacak. Transfer komitemizin görüşme halinde olduğu isimler de var. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, kulübümüzünde bütçesi ölçüsünde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezonda sahada koşan ve mücadele eden bir Elazığspor’u taraftarlarımıza izleteceğiz. Taraftarımız bize güvensin. Unutmayalım ki Elazığ, Elazığspor’dur. İleri ki günler tüm Elazığ ile Elazığspor’u daha da bütünleştirecek projelerimizi de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.